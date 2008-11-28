Kadın en çok 30’ların başında aldatıyor

ABD Illinois’te bulunan Bradley Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. David Schmitt tarafından dünyada 48 ülkedeki kadınların cinsel alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yapıldı. Milliyet’te yayımlanan habere göre, Dr. Schmitt, erkeklerin rastgele cinsel ilişkide bulundukları “sosyoseksüel” döneme en fazla 20’li yaşların sonunda ulaştığını, kadınların ise partnerlerine en az sadık olma yaşlarının 30’lu yaşların başları olduğunu kaydetti. Dr. Schmitt, bu yaşların kadınların doğurganlıklarının azalmaya yüz tuttuğu ilk yaşlar olduğuna dikkat çekti.İingiliz Telegraph gazetesine konuşan Dr. Schmitt, “Tam da bu dönemde gebe kalma olasılığı büyük oranda azalmaya, genetik bir sorunu olan çocuk doğurma ihtimali ise artmaya başlıyor. O yüzden sağlıklı çocuk doğurma güdüsü artıyor” dedi. Araştırma ayrıca Çin ve Japonya gibi, erkek nüfusun kadın nüfusundan bir hayli fazla olduğu ülkelerde erkeklerin gündelik sekse daha az ilgi duyduğunu, ABD’nin kentsel bölgeleri gibi kadın nüfusunun daha fazla olduğu yerlerde kısa süreli ilişki oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.