"Kadın düşmanı tweetlerin yarısını kadınlar atıyor"

Twitter'da paylaşılan kadın düşmanı içerik taşıyan mesajların yarısının kadınlar tarafından atıldığı belirlendi.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Demos'un üç hafta süren araştırmasında paylaşımlarda kullanılan iki kelime kadın düşmanlığının belirtisi olarak tanımlandı.

Araştırmada "Slut-Sürtük" ve "Whore-Fahişe" kelimelerinin üç haftalık dönemde 200 bin kullanıcıya gönderildiği tespit edildi.

Aynı üç haftalık dönemde İngiltere'de 6 bin 500 kullanıcının 10 bin tacizkâr mesajla hedef alındığı görüldü.

Çalışmada bu kelimelerin saldırgan bir şekilde yer aldığı tweetlerle, diğerleri arasında ayrım yapan bir algoritma kullanıldı.

"Tüm sosyal medyada yaygın"

Araştırmacı Alex Krasodomski- Jones "Bu çalışma kadınlar için çok kişisel ve travmatik bir deneyim olan duruma bir kuşbakışı. Bu tür verileri bizim gibi araştırmacılarla paylaşmakta çok cömert davranan Twitter'a odaklansak da kadın düşmanlığının tüm sosyal medya platformlarında yaygın olduğunu vurgulamak önemli. Büyük teknoloji şirketleri de eğitim ve çözüm geliştirme tartışmalarına katılmalı" dedi.

Jones ayrıca meselenin "internet polisliği" olmadığını ve "araştırmalarının internetteyken internet dışındaki hayatta olduğu kadar iyi vatandaşlar olmadığımızı çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu" belirtti.