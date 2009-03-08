Kadın dünya mal varlığının yüzde 1’ine sahip

BM verilerine göre, dünyada işlerin yüzde 66'sını yapan kadınlar, gelirin yüzde 10'una, mal varlığının ise sadece yüzde 1'ine sahip.



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan BM verilerine göre, dünyada işlerin yüzde 66'sını yapan kadınların gelirin yüzde 10'u, mal varlığının ise sadece yüzde 1'ine sahip olduğunu belirtti.



"Türkiye'de bazı kadınların eğitim haklarının ellerinden alındığını" ileri süren Arslan, "Kadınların eğitilmemesinden şikayet edenler, diğer yandan önlerine sorun çıkarıyorlar. Geleceğe yönelik engelleri diri tutuyorlar" şeklinde konuştu.



'Kadının çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme yapıldı ama tabular yüzünden hayata geçirilemedi'



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye'de kadının çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenlemenin yapıldığını ifade ederek, "Ama hala kafalarımızda var olan tabular yüzünden yasalarımıza koyduğumuz güzel düzenlemelerin çoğu işe yaramamaktadır" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMET-İŞ Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Emek Konukevi'nde etkinlik düzenlendi.



İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programa, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi mesaj gönderdi.



Uslu, burada yaptığı konuşmada, BM, ILO ve AB tarafından yapılan hukuki düzenlemelerin pek çok ülkenin kadın hakları çalışmalarına ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin AB üyeliğini gerçekleştirmesi bir yandan da kadın hakları konusunda atacağı adımlara bağlıdır" diye konuştu.



Salim Uslu, Türkiye'de kadın sorunlarının aşılmasının herkesin görevi olduğunu dile getirerek, "Erkekleri bu konuda taşeron olarak görmeyin. 'Erkekler engelleri kaldırsınlar, biz de gökten zembille gelerek oralara oturalım' olmaz. Bu, mücadeleci yapıya sahip kadının doğasına da aykırı" dedi.



Türkiye'de kadının çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenlemenin yapıldığını ifade eden Uslu, "Tabular yüzünden hala yasalara konulan güzel düzenlemelerin çoğunun işe yaramadığını" söyledi.

