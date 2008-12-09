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Yaşam

‘Kadın döven cennete gidemez’

Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan, "Kadına şiddet uygulayan, ne kadar hayır işi yaparsa yapsın vallahi de billahi de cennete gidemez.

09 Aralık 2008 02:00

Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, "Kadına şiddet uygulayan, ne kadar hayır işi yaparsa yapsın vallahi de billahi de cennete gidemez.

Artık bunu herkes kafasına koysun" dedi. Doğan, dün Konutkent Camisi’nde konuştu. 12 Eylül öncesinde Bülent Ecevit hükümetinde Diyanet İşleri Başkanlığı yapan ve CHP’den milletvekili de seçilen Doğan, şunları söyledi:

"Kişi ne kadar yardımsever olursa olsun, ne kadar hayır yaparsa yapsın, eğer kadına şiddet uyguluyorsa cennete gideceğini hayal bile etmesin."

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