Kadın doktorun iddiaları Gebze'yi karıştırdı

T24

’PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VAR’



’ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞUMU YAYDILAR’



Daha önce Gebze’de özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan pratisyen hekim Saadet Erdoğan, iddialara göre hastane Genel Koordinatörü Kenan Höbek ile tartıştı. Dr. Saadet Erdoğan, kordinatörün kendisin dövdüğünü iddia ederek Gebze Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Daha sonra da tanıdıkları aracılığıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürü Şevket Karayiğit’ten kendisine yardımcı olmasını istedi.İddiaya göre, ilçe Emniyet Müdürü Şevket Karayiğit ona daha rahat konuşmaları için özel bir telefon hattı aldırdı. Karayiğit’le birkaç kez buluşan Dr. Saadet Erdoğan, kendisine garip davranışlarla bulunduğunu iddia ettiği Emniyet Müdürü’nden de şikayetçi oldu. Emniyet Müdürü, adli ve idari soruşturma tamamlanana kadar görevinden alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü emrinde bir başka bölümde görevlendirildi.Bu gelişmeler bir anda Kocaeli’de günün konusu oldu. İddialarla ilgili görüşünü aldığımız, aynı zamanda kadın doktoru dövdüğü iddia edilen Genel Koordinatör Kenan Höbek’in ağabeyi Hastane Başhekimi Dr. Hakan Höbek, Dr. Saadet Erdoğan’ın eşinin bir süre önce cinayete kurban gittiğini, bu olaydan sonra psikilojisinin bozulduğunu öne sürdü. Emniyet Müdürü’ne yapılan suçlamanın da asılsız olduğunu savunan Başhekim Höbek şöyle devam etti:"Dr. Saadet Erdoğan eşinin ölümünden bir süre sonra psikolojik problemleri oldu. Son iki üç ay içersinde damardan yapılan bir ilacın bağımlılığı oluştu kendisinde. Hastane personeli bu konuyu bana iletti ve ben de kendisiyle görüştum. Kendisi kullanmamaya söz verdi. bu konuyla ilgili tabip odasıyla konuştum. İlaç madde bağımlılığıyla ilgili başarılı olamadım. Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi’nde tedavi olması için yardımcı oldum. Doktor hanım istifasını verdi. Hastanede görevli bir çok insana hakaretler yaptı. Camı açıp ’beni öldürüyorlar’ diye bağırdığı süreçleri yaşadık. Davranış şekilleri çok değişti. Bu insan kişilik problemleri olan bir insan. Emniyette de bir çok sıkıntılar yaşadı. Emniyet İlçe Müdürü’nü de ciddi sıkıntıya düşürdü. Psikiyatrist arkadaşlarla görüştüğümde, bunun madde bağımlığılının yanı sıra kişilik bozukluğunun önümüzdeki dönemlerde şizofren tablosuna dönüşebileceğini söylediler."Şu anda Tuzla’da özel bir hastanede göreve başlayan Dr. Saadet Erdoğan ise DHA muhabirlerine ilginç iddialarda bulundu. "Hastane koordinatörü ile tartışmamızın ardından hastane yönetimi ve çalışanlar, benim şizofreni hastası olduğumu yaydılar" diyen Dr. Saadet Erdoğan şöyle devam etti:"Daha sonra da Koordinatör beni hastane içersinde dövdü. Cumhuriyet Savcısı’nın yanına gittim ve beni İlçe Emniyet Müdürü Şevket Karayiğit’e yönlendirdi. Kendisi beni gece geç saatlerde arayarak hastaneye geldi. Bana kardeşim adına iki hat alması ve daha rahat konuşmayı teklif etti. Ben de iki hat aldım onlarla konuştuk. Birkaç kez buluştuk. Bana lojmanda kaldığından, eşinden ayrı olduğundan bahsederek garip davranışlar sergiliyordu. Konuşmaları çok tuhaftı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hastane yönetimi ve İlçe Emniyet Müdürü hakkında şikayette bulundum."Dr. Saadet Erdoğan, kendisini şizofren olmakla suçlayanların talebiyle, hasta olmadığını ispat etmek için dün polis eşliğinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini belirterek, buradan aldığı ve hasta olmadığını belirten raporu gösterdi.Kocaelini karıştıran olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.