Kadın doktorların tuvaletinde gizli kamera çıktı

İstanbul'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doktor ve hemşirelerinin kullandığı tuvaletinde gizli kamera bulundu.



Hastane çalışanlarını şok eden olay yaklaşık bir ay önce meydana geldi.



Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nde görevli kadın doktorlardan biri, kadın doktor ve hemşireler ile kadın personelin kullandığı tuvalete girdi. Kadın doktor lavabonun altında bir cihaz gördü. Kablosuz cihazı söken kadın doktor, cihazı incelediğinde objektif dikkatini çekti. Kadın doktor bulduğu cihazı diğer doktorlara da gösterdi. Hastanede görevli doktorlar cihazı alarak Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na götürerek şikâyette bulundu. Savcılık, cihazı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne göndererek teknik özelliklerinin belirlenmesini istedi. Yapılan incelemede cihazın 100 metre mesafedeki herhangi bir bilgisayara wireless sistemiyle ses ve görüntü aktarma özelliğine sahip gizli kamera olduğu tespit edildi.



Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cihazı koyan kişi ya da kişileri arıyor.