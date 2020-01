Kadın doğum doktoru, hayatını atlarına adadı 

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da çocukluğundan itibaren atların içinde büyüyen ve kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal, hayatını atlara adamış durumda. Evinin bahçesinde 2\'si İngiliz, 1\'i Arap atı olmak üzere 3 at besleyen Ünsal, Sarıkeçili Yörük boyundan olması nedeniyle bugüne kadar atlarla iç içe olduğunu söyledi.

Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal, hastane dışındaki zamanının büyük bir bölümünü atlarla geçiriyor. Çocukluğundan itibaren atları çok sevdiğini belirten Dr. Ünsal, bu tutkusunu sürdürmek içinde kent merkezinde at bakabileceği mahalleden bir ev alıp, bahçesinde 3 tane at besliyor. Profesyonel binicilik sertifikası da bulunan Dr. Naim Ünsal, \'Yavuz\' adını verdiği atıyla da mahalli yarışlara katıldığını söyledi. Çok sevdiği Yavuz adındaki atını dizine yatırıp çocuk gibi seven Ünsal, bir atının da barınağının kapısını kendisi açabildiğini belirtti.

\'EVİMİ, ARABAMI SATARIM, ATLARIMA BAKARIM\'

Hayatını atlar üzerine dizayn ettiğini belirten Dr. Naim Ünsal, şunları söyledi:

\"At beslemek genlerimizden geliyor. Sarıkeçili Yörük boyundanız. Çocukluğumuzdan bu yana atların içinde büyüdük. Genetik olarak Türklerin ve Yörüklerin genlerinde at olduğu için ileri derece de at sevgimiz var. Tıp doktoru ve cerrah olmama rağmen, hayatımı tamamen atların üzerine dizayn ettim. Atlar için bir bahçeli ev aldım. Atlar olmadan bir yaşam düşünemiyorum. 3 yarış atım var, 2\'si İngiliz, 1\'i Arap ırkından. Bu üç atta aktif yarıştan koşup gelen atlar. İçlerinden bir tanesi de sürekli yarış koşuyor. Onunla mahalli yarışlara koşuyorum.\'\'

At bakımının zor ve masraflı olduğunu da belirten Dr. Ünsal, \'\'Atların, insana yakın bir anatomi ve fizyolojileri var. Bakımları, besinleri, tedavileri hassas, bakımı ise biraz maliyetlidir. 3 atımıza 3 yılda bakımlarına 100 bin lira harcadım. Allah düşürmesin ama atlarıma bir şey olmasın. Gerekirse arabamı satarım, evimi satarım, atlarıma her halükarda bakarım. Diğer iki atımı satın almak isteyenler var ama onlarla özdeşleştik. Ben olmadan onlara iyi bakılamayacağını düşünüyorum. Benim verdiğim sevginin verilemeyeceğini de düşünüyorum. Bu yüzden parasal bir karşılığı yok ve satmıyorum. Yeğenlerimden birinde otizme bağlı konuşma güçlüğü vardı. Atlarla uğraşarak atın terapi etkisiyle bu güçlüğü yendi. Eşimde atları seviyor onunla birlikte at biniyoruz. Mahalleli ve komşuların da olumlu tepkileri var. At öğrenmek isteyenlere de at binmeyi öğretiyorum\" dedi.



