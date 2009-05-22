Kadın Doçent'te domuz gribi şüphesi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nden bir kadın öğretim üyesi, domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.
ÇÜ Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. N.K.D., yüksek ateş ve halsizlik belirtisi üzerine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Domuz gribine yakalandığından şüphe edilen 40 yaşındaki öğretim üyesi, Enfeksiyon Servisi'nde tedavi altına alındı. Kan örneği alınan N.K.D.'nin bulunduğu odada karantina uygulanıp, başka kişilerin girmeleri yasaklandı.
Kadın Doçent'in domuz giribi virüsü taşıyıp taşımadığı, yapılacak tahliller sonucu ortaya çıkacak.