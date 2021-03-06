"Kadın" dizisi İspanya'da reyting listesinin tepesinde

Özge Özpirinçci’nin başrolü Caner Cindoruk ile paylaştığı 2018 yapımı Kadın (Mujer) dizisi İspanya’da televizyonun tek hakimi. Kadın, İspanya’da bölüm başına ortalama 2 milyon seyirci tarafından izleniyor. İspanyol basını haftalardır lider olan dizinin kadın gücünü başarıyla gösterdiğinin altını çiziyor.

Haftalık gazete Oksijen'den Burak Sakar'ın haberine göre; aktif olarak yayınlanan çoğu Türk dizisi gibi ülkenin en çok izlenen ikinci kanalı olan Antena 3’te yayınlanan Kadın, pazartesi, salı ve çarşamba günleri saat 22.45’te İspanya seyircisiyle buluşuyor.



Şu ana kadar 54 bölümü yayınlanan dizi 25 Şubat Çarşamba günü tam 2 milyon 235 bin seyirci tarafından izlendi. Geçtiğimiz yaz yayın hayatına başlayan dizi ülkemizde 81 bölüm yayınlansa da İspanya’daki yayıncısı bazı bölümleri iki parçaya ayırarak yayınlamayı tercih ediyor.



Her ne kadar geriye 27 bölüm kalsa da yerel basın kanalın ikiye bölme stratejisini kullanarak diziyi Temmuz 2021’e kadar devam ettirebileceğini düşünüyor.

İspanya’nın yanı sıra Arjantin’de de uzun bir süre reyting listesinde birinci kalan Kadın, Şili’de ise Top 10’daki tek Avrupa dizisi. Şimdiden 2 milyon seyirciyi aşan dizinin yazın yayınlanması muhtemel final bölümünde 3 milyon seyirciyi bulabileceği tahmin ediliyor.

En çok izlenen beş bölümün seyirci sayısı

2 milyon 467 bin (4 Ocak 2021)

2 milyon 415 bin (18 Ocak 2021)

2 milyon 413 bin (22 Şubat 2021)

2 milyon 409 bin (11 Ocak 2021)

2 milyon 402 bin (17 Şubat 2021)