Kadın dernekleri: Kademeli yaş düzenlemesi de çekilsin

Kadın dernekleri ve kadın hakları aktivistleri, hükümetin "cinsel istismar" düzenlemesini komisyona geri çekme kararını memnuniyetle karşılarken, çocuk istismarında kademeli yaş düzenlemesinin de iptal edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aralarında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) da bulunduğu sivil toplum örgütleri, hem resmi web sitelerinden hem Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, geri çekilme kararının beklentileri karşılamadığı ve kademeli yaş düzenlemesinin de iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

Mor Çatı'nın açıklamasında, "Kadın örgütlerinin sesine kulak verilmeli ve tasarı tamamen kaldırılmalıdır...Bu tasarı tamamen kaldırılana, yenisi bizlerin istediği şekilde geçene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.

KESK ise açıklamasında, yeni düzenleme yapılırken, bu alanda çalışan kadın örgütlerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da öngören kanun tasarısında, çocuğa yönelik cinsel istismarın cezalandırılmasında ilk kez 12 yaş öncesi ve sonrasının birbirinden ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.

Hükümet, bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi'nin 14 Temmuz'da iptal ettiği maddelerin yarattığı yasal boşluğu doğurmayı hedefliyor.

Tasarıyla ilgili görüşmeler devam ederken, Perşembe akşamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) bir grup milletvekili, yeni bir önerge sunmuş ve bu önerge ile "cebir tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda" cezanın uygulanmasının ertelenmesini teklif edilmişti.

Önergenin büyük tepki toplamasının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşamı sorununun "mutabakat içinde çözülmesi gerektiği" yönündeki açıklamasının ardından hükümet, bugün bu düzenlemenin tasarıdan çıkarılacağını ve tasarının kalan kısmının yasalaşacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, kamuoyunda oluşan rahatsızlıkları dikkate alarak, düzenlemeyi toplumsal mutabakatla hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Sayan, "Biz, erken yaşta evliliklere kesinlikle karşıyız. Bu düzenlemedeki önceliğimiz, çocuklarımızın yararı ve aile bütünlüğünün korunması olmuştur" dedi.

Kadın ve Demokrasi (KADEM) Derneği Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın da, "vicdan ve aklın birleştiği bir tasarı" yapılması gerektiğini ifade etti.

Ancak, önergenin geri çekilmesi kadın dernekleri tarafından yeterli bulunmadı.

Tasarıyla ilgili 126 kadın örgütünün imzasıyla dün yayımlanan bildiride, sadece önergenin değil, çocuk istismarında kademeli yaş düzenlemesi getiren maddenin de geri çekilmesi gerektiği bildirilmişti.

Açıklamada, "22 Ekim 2016'da TBMM Başkanlığına getirilen torba yasa ile TCK 103. maddede (af önergesi dışında) yapılmak istenen 12 yaş değişikliği, süren ceza davalarında ve bundan sonra meydana gelecek olan çocuk istismarlarında, failleri hukuki koruma altına alıyor, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15'ten 12'ye indirme tehlikesi taşıyor" ifadesi yer almıştı.

Dernekler, söz konusu tasarıda 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

Kadın dernekleri, Temmuz ayındaki Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğan yasal boşluğun kapatılması gerektiği konusunda hükümet ile hem fikir olsalar da mevcut düzenlemeden rahatsızlık duyuyor.

Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz'da o dönem çok tartışılan bir karar vererek, Bafra'da bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" ilişkin hükmü iptal etti.

Böylece 15 yaş altındaki her çocuğa yönelik cinsel davranışın cinsel istismar sayılmayabileceği hükümlerin kapısını aralamış oldu.

Hükümet ise doğan bu yasal boşluğu doldurmak için yaptığı yeni düzenlemede, 12 yaş öncesi ve sonrası arasında ayrım kuruyor ve cezaları da kademeli bir hale getiriyor.

Kadın dernekleri, tasarını bu halinin cinsel ilişkiye rıza yaşı ile evlilik yaşını 12'ye düşürülmesinin kapısını araladığı itirazını yapıyor.

Tasarıdaki mevcut kademeli yaş düzenlemesinin iptal edilmesi için yapılan talepleri içeren #GeriÇekmekYetmezİptalEdilsin etiketi bugün Türkiye'de uzun süre birinci sırada yer aldı

Ayrıca, bazı kadın dernekleri, tepkilerini dile getirmek için kadınlara bugün siyah giymeleri çağrısı yaptı.