T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Evli olduğu, boşandığı ya da flört ettiği kadını öldüren erkeklerin hepsi aynı cezayı almalı

"Siyaset geç kaldı, İstanbul Sözleşmesi’nde geri adım attılar"

08 Mart 2022 08:29

Hürriyet yazarı Hande Fırat, 8 Mart öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kadına şiddet yasası ile ilgili olarak "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak” açıklamasını yaptığını hatırlatarak, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile yaptığı sohbeti aktardı. 

Fırat'ın aktardığına göre Güllü şunları söyledi:

"Tüm kurumlardan yerel yönetimlere herkesin kadın konusunda bir şeyler yapması tabii ki değerli. Ancak ben Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının detaylarını istiyorum. Ceza Kanunu’na kadına karşı şiddetin tanımı konulmalıdır. Evli kadını öldüren erkek, boşandığı kadını öldüren erkek, flörtünü öldüren erkek... Bunların hepsi aynı cezayı almalı. Siyaset geç kaldı. İstanbul Sözleşmesi’nde geri adım attılar. İktidar söylemlerinin içeriğini detaylandırmalı. Bana inandırıcı gelmiyor." 

 

hande fıratcanan güllübekir bozdağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24