Kadın dedikoduya pür dikkat!

İngiltere'de yapılan bir araştırma kadınların 3'te 2'sinin yalnızca dedikodu yapılırken söylenenleri dikkatlice dinlediklerini ortaya koydu.



Siemens Hearing Instruments tarafından 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları:



- Meslektaşlarıyla konuşurken daha rahat konu değiştirebiliyor ve ortalama bir konuşmanın yüzde 64'ünü dinliyorlar.

- Eşleriyle yaptıkları konuşmaların yalnızca yüzde 70'ini dinleyip anlarken, en yakın arkadaşlarıyla olan konuşmalarını pür dikkat dinliyorlar.

- Yüzde 58'i yüz yüze konuşmanın en iyi iletişim metodu olduğunu düşünüyor.



