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Yaşam

Kadın dedikoduya pür dikkat!

İngiltere'de yapılan bir araştırma kadınların dedikodu yapılırken söylenenleri dikkatlice dinlediklerini ortaya koydu

11 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırma kadınların 3'te 2'sinin yalnızca dedikodu yapılırken söylenenleri dikkatlice dinlediklerini ortaya koydu.

Siemens Hearing Instruments tarafından 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları:

- Meslektaşlarıyla konuşurken daha rahat konu değiştirebiliyor ve ortalama bir konuşmanın yüzde 64'ünü dinliyorlar.
- Eşleriyle yaptıkları konuşmaların yalnızca yüzde 70'ini dinleyip anlarken, en yakın arkadaşlarıyla olan konuşmalarını pür dikkat dinliyorlar.
- Yüzde 58'i yüz yüze konuşmanın en iyi iletişim metodu olduğunu düşünüyor.

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