Kadın çoraplı gaspçı, 2 saat sonra eğlence merkezinde yakalandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da kafasına kadın çorabı geçirip tekel bayisinden 9 bin lira ve cep telefonu gasbeden Tuncay Ekiz (32), olaydan 2 saat sonra gittiği eğlence merkezinde yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay cuma saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın Erenler Mahallesi\'nde meydana geldi. K.C.\'ye ait tekel bayisine giren kafasında kadın çorabı bulunan kişi, elindeki bıçakla iş yeri çalışanı İsmail Yılmaz\'ı tehdit ederek, kasada bulunan 9 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı. Yılmaz, iş yerine gelen başka bir müşterinin telefonunu alarak önce polisi, ardından iş yeri sahibini arayarak durumu bildirdi.

KADIN ÇORABINI İNŞAATA ATMIŞ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Yılmaz\'ın verdiği bilgi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, gasp olayının yaşandığı yere yakın bir inşaatta olayda kullanılan kadın çorabını buldu. Araştırmalarını bu yönde sürdüren polis, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, 2 sokak ileride bir çöp konteynerinde kıyafetler ve bıçak buldu. Polis olay sonrası şüphelinin kıyafetlerini çıkarıp, olayda kullandığı bıçakla birlikte çöpe attığını belirledi.

EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI

Kamera görüntülerini en ince detayına kadar inceleyen emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Tuncay Ekiz olduğunu tespit etti. Tuncay Ekiz\'in Tınaztepe jandarma bölgesindeki bir eğlence merkezinde olduğu belirlendi. Tuncay Ekiz, eğlence merkezine yapılan operasyonla olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi.

36 SUÇTAN ARAMA KAYDI ÇIKTI

Şüpheliyle ilgili yapılan Genel Bilgi Taramasında, 36 suçtan kaydı olduğu, 3 hırsızlık suçundan arandığı ve Antalya Açık Cezaevi\'nden firari olduğu anlaşıldı. Tuncay Ekiz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin iş yeri çalışanını elindeki bıçakla tehdit ettiği, paraları ve cep telefonunu alarak uzaklaştığı yer aldı.

\'ÇOK KISA SÜREDE YAKALANDI\'

Gasba uğrayan İsmail Yılmaz, bir kişinin kadın çorabıyla iş yerine girdiğini belirterek, o anları şöyle anlattı:

\"Saat 20.00 gibi başında kadın çorabı, elinde büyük bir bıçak olan bir kişi geldi. Ben korumak için kasaya yaklaştım. Elindeki bıçağı kaldırarak tehdit etti ve paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 9 bin lirayı ve cep telefonumu alarak kaçtı. O sırada iş yerine gelen başka bir müşterinin telefonunu kullanarak polisi ve iş yeri sahibini aradım. Bir iki dakikada çok sayıda polis geldi. Benim verdiğim bilgilerle gidiş yönünde çalışma başlattı. Aradan geçen 2- 3 saat içinde haber geldi yakalandığına dair. Çok kısa sürede yakalandı. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum.\"



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