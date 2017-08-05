Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Temmuzda 28 kadın katledildi!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Temmuz ayı raporuna göre bir ayda 28 kadın cinayete kurban gitti, 27 çocuk istismarı vakası yaşarken 23 kadın cinsel şiddete maruz kaldı, 8 kadının da yaşam tarzına saldırıldı.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismar vakalarının önüne geçilemiyor. Kadınların çoğu hayatlarına dair karar almak isterken en yakınları tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yayımladığı Temmuz ayının raporuna göre 28 kadın cinayete kurban gitti. Ayrıca, 27 çocuk istismarı vakası, 23 kadına cinsel şiddet, 8 kadının yaşam tarzına saldırı olayı yaşandı.