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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 8 Mart çağrısı

03 Mart 2021 21:30

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" vurgusu yapıldı.

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