Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Kasım ayında 25 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin Kasım 2021 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre geçen ay 25 kadın cinayeti yaşandı, 21 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Öldürülen 25 kadından 16’sının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken; 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile 2 kadın ekonomik bahanelerle öldürüldü.

Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda yer alan bilgilere göre; kasım ayında öldürülen 25 kadının 8’i evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 2’si tanımadığı bir erkek, 1’i tanıdık, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların 1’inin faille olan yakınlığı ise tespit edilemedi.