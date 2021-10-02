Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Eylül ayında 26 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin Eylül 2021 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre geçen ay 26 kadın cinayeti yaşandı, 19 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Raporada "Öldürülen 26 kadından 16’sının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 10’u da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.

Raporda yer alan bazı veriler ise şöyle: