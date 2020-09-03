Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2020'nin ilk 7 ayında 179 çocuk istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre; 2020 yılının ilk 7 ayında 179 çocuk cinsel istismara uğradı.

Koronavirüs salgını döneminde istismar olaylarının arttığını, çocukların dört duvar arasında faillerle aynı evde yaşamak zorunda kaldıklarını belirten platform üyesi Deniz Altuntaş, “Bunlar tespit edilebilen çocuk istismarlarıdır. Bu veriler, ne yazık ki buzdağının görünen küçük bir kısmıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Altuntaş, “İstismara maruz bırakılan çocukların sayısının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Evde, okulda veya yurtlarda dört duvar arasında gizli kalan, üstü kapatılan, meşrulaştırılmaya çalışılan çocuk istismarı vakaları var” dedi.

"Dört duvar arasında failleriyle beraber!"

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının açıklandığı mart ayından itibaren çocuk istismarıyla ilgili haber sayısında çok ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan Altuntaş, “Evde istismara maruz bırakılan, virüs nedeniyle evden uzaklaşamayan ve yardım bile isteyemeyen çocuklar, dört duvar arasında faillerle beraber aynı evde yaşamaya devam etti. Normalleşmeyle çocuk istismarı haberlerinde ciddi bir artış yaşandı” diye konuştu.

"İstismar olayları bir önceki aya göre yüzde 39.6 oranında arttı"

Temmuz ayı verilerine göre, istismar olaylarının bir önceki aya göre yüzde 39.6 oranında artığını gözlemlediklerini belirten Altuntaş, “Bu durum son dönemlerde adalete olan güvenin azalması, daha şikâyet aşamasında yaşanmaya başlanan hak gaspları, kadınların ve çocukların adaleti özellikle sosyal medya üzerinden aramaya ve sağlamaya çalışması, sesini duyurmak için karakola gitmek yerine kendisine yardımcı olabileceğine inandığı bizleri araması gibi sonuçlarla beraber artış gösteriyor” dedi.