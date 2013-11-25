Kadın cinayetlerini caydırıcı ceza teklifi geliyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza verilmesini sağlayacak Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifini, diğer partilerle de görüşerek yakın gelecekte TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. Onur, kanun teklifine diğer partilerin imza vermemesi halinde, düzenlemeyi CHP olarak Meclis’e sunacaklarını söyledi.

Melda Onur, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” üyeleriyle TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de sadece 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 189 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, en son iki gün önce yeni bir cinayetin yaşandığını aktardı.

'İnsanlık suçunda ceza indirimi olmamalı'

Kadınların büyük çoğunluğunun kocaları tarafından boşanmak istedikleri için öldürüldüğünü vurgulayan Onur, kadın cinayeti davalarında sanıkların “iyi hal indirimi”, “gelecek indirimi”, “tahrik indirimi” gibi cezai indirimlerle ödüllendirilmesinin cinayetleri meşrulaştırıp devam etmesine neden olduğunu dile getirdi. Melda Onur “Oysa kadın cinayeti bir insanlık suçudur, bu suçun indirimi olamaz, olmamalı. Bu nedenle hazırlayacağımız Kanun Teklifini diğer partilerle de görüşerek en kısa zamanda TBMM’ye sunacağız. Önerimize diğer partiler imza koymazsa düzenlemeyi CHP olarak vereceğiz, görüşme aşamasında partilerden destek isteyeceğiz. Bu sadece CHP’nin sorunu değil, toplumsal bir sorundur” dedi.

'Kadın cinayeti' terimi kanunda yok

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dönem Sözcüsü Gülsüm Kav da, Türk Ceza Kanununda kadın cinayetinin hala “adam öldürme” olarak geçtiğini, cinsiyeti nedeniyle öldürülen kadınların hukukta resmen tanınmadığını ifade etti. Gülsüm Kav “Biz, Türk Ceza Kanununda ‘kadın cinayeti’ terimi yer alsın, ceza indirimleri kalksın, kadın cinayetleri af kapsamı dışında tutulsun istiyoruz. Tıpkı ‘töre saikıyla’ işlenen suçlarda olduğu gibi, demokrasi paketinde cinsel suçlarda cezanın ağırlaştırılmasının gündeme geldiği gibi, kadın cinayetlerinde de caydırıcı cezai düzenleme olmalıdır” diye konuştu.

Yargıtay Başkanı’nın “Türkiye’de acımasızca kadın cinayeti var, indirimle gelen dosyaları kabul etmeyeceğim” sözlerini hatırlatan Gülsüm Kav “Mademki gerçek durum budur, artık fiilen geçerli olan resmileşmeli, taleplerimiz yazılı hukukta yer almalıdır. TBMM’deki tüm milletvekillerini, kadınların hayatlarını kurtarmak için harekete geçmeye, Hükümeti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri, kanun değişikliğine destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.