Kadın cinayetlerine karşı tekrar sokağa çıkıyoruz!



T24 - Yakınlarını kadın cinayetlerine kurban verenler ve bu soruna duyarlı kesimler Kasım ayındaki yürüyüşün ardından ikinci bir yürüyüşe hazırlanıyor.





Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'nun öncülüğünde bir araya gelen kurbanların aileleri ve bu konuya duyarlı kesimler bugün saat 19.00'da Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar yürüyecerek cinayetleri protesto edecek. Platform üyeleri ve kurbanların aileleri 25 Kasım'da da Taksim'de bir yürüyüş düzenleyerek kadın cinayetlerine dikkat çekmişti.





