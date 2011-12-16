T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadın cinayetlerine karşı tekrar sokağa çıkıyoruz!

Yakınlarını kadın cinayetlerine kurban verenler ve bu soruna duyarlı kesimler Kasım ayındaki yürüyüşün ardından ikinci bir yürüyüşe hazırlanıyor.

16 Aralık 2011 02:00


T24 - Yakınlarını kadın cinayetlerine kurban verenler ve bu soruna duyarlı kesimler Kasım ayındaki yürüyüşün ardından ikinci bir yürüyüşe hazırlanıyor.

Kadın cinayetlerine karşı tekrar sokağa çıkıyoruz!

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'nun öncülüğünde bir araya gelen kurbanların aileleri ve bu konuya duyarlı kesimler bugün saat 19.00'da Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar yürüyecerek cinayetleri protesto edecek. Platform üyeleri ve kurbanların aileleri 25 Kasım'da da Taksim'de bir yürüyüş düzenleyerek kadın cinayetlerine dikkat çekmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24