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Yaşam

Kadın cinayetlerine karşı büyük yürüyüş!

Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddeti protesto etmek için kadınlar bugün Taksim İstiklal Caddesi'ne çıktı.

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddeti protesto etmek için kadınlar bugün Taksim İstiklal Caddesi'ne çıktı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu öncülüğünde gerçekleşen eyleme çok sayıda kadın katıldı.


Protestocu kadınlar, şiddet gören kadınların devlet tarafından 'gerçek' anlamda korunmadığını söyleyerek eylem süresince bu yönde sloganlar attılar.


Eyleme destek veren oyuncu Beren Saat, kadın dayanışması için yürüyüşe katıldığını söyledi ve her gün artarak devam eden kadın cinayetlerine 'artık dur denmeli' dedi.

 
Eyleme destek veren bir diğer oyuncu Nur Sürer ise, ülkemizde günde üç tane kadın cinayeti haberinin gelmeye başladığını ve buna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.


Saat 14:00'da başlayan büyük kadın yürüyüşünün saat 16:00'da bitmesi planlanıyor.
(Habertürk)


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