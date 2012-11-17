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Yaşam

Kadın cinayetlerinde 'iyi hâl' indirimleri

Adana Karataş’ta, mahkeme, sanığı 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan değil, 'Kasten insan öldürmek' suçundan önce müebbet, ardından 'iyi hal indirimi' uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi

17 Kasım 2012 11:32

Zonguldak ve Adana'da meydana gelen iki ayrı kadın cinayeti davasında sanıklara "iyi hâl ve ağır tahrik" indirimi yapıldı.

Bursa'da ise N.G. adlı kişi, boşanmak üzere olduğu eşi C.G.'ye evine yaklaşmaması için tedbir kararı aldırdı. Eşine tehdit mesajı attığı için C.G.'ye 3 gün hapis cezası verildi.

Adana Karataş’ta geçen yıl Hollandalı sevgilisi H.G.’i öldüren sanık G.P.’ın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme, sanığı “Tasarlayarak öldürmek” suçundan değil, “Kasten insan öldürmek” suçundan önce müebbet, daha sonra “iyi hal indirimi” uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi.

Sanık “Kredi kartının kötüye kullanılması” suçundan da 3 yıl 4 ayla cezalandırdı.

Zonguldak Alaplı’da ise geçen yıl 14 Aralık’ta sevgilisi S.Y.’yi öldüren ve akrabası Ö.Ö.'yü ağır yaralayan A.T. hâkim karşısına çıktı.

A. T. yaptığı savunmada, pişman olduğunu ifade ederek “Bu olayı hatırlamak bile istemiyorum” dedi.

Mahkeme, tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek ve duruşmadaki iyi halini göz önünde tutarak cezasını 20 yıla indirdi.

 

 

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