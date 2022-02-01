Kadın cinayetlerinde annelerini kaybetmiş çocuklara eğitim bursu verilecek

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında imzalanan dayanışma protokolüne göre, kadın cinayetlerinde annelerini kaybetmiş ve istismara maruz bırakılan çocukların ortaöğretim ve üniversite hayatları boyunca eğitim bursu verilecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında, kadın cinayeti dosyalarında annelerini kaybetmiş ve istismara maruz bırakılmış çocuklara ilişkin bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin müdahil olduğu kadın cinayeti dosyalarında annelerini kaybetmiş ve istismara maruz bırakılan çocukların eğitimine destek olmak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yeni bir burs projesi başlatıldı.

İmzalanan protokol ile kadın cinayetleri sonucu kaybedilen kadınların çocuklarına ve istismara maruz bırakılmış çocuklara ortaöğretim ve üniversite hayatları boyunca eğitim bursu verilecek. Projede eğitim bursunun yanı sıra çocukların ve ailenin içinde bulunduğu kriz durumunu atlatabilmesine, travma etkisinin en aza indirilmesine ve sosyal yaşam düzenlerinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, Genel Sayman Nilgün Polat Gevrek, Genel Sekreter Orhan Argon ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nida Baltalı’nın katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Yüksel “En büyük temennimiz; bu projeye ihtiyaç kalmasın, hiçbir çocuk istismara maruz bırakılmasın, hiçbir kadın cinayete kurban gitmesin” dedi.