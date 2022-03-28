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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre son yıllarda kadın cinayetlerinin yan ısıra şüpheli kadın ölümlerinde artış görülüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, özellikle bazı aylarda şüpheli kadın ölümü sayısının kadın cinayetleri sayısını aştığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu belirtiyor.

Şüpheli kadın ölümleri kaza ya da intihar süsü verilerek gerçekleşiyor. Bunların yanında ateşli silahlarla gerçekleşen cinayetlere de kaza süsü verilebiliyor. Ölü bulunan ya da öldürülen kadının yakınları şüpheli bir durum olduğunu düşünerek mahkemeye başvuruyor. Bu dosyalarda, aileler ve avukatlar delillerin yeniden toplanmasından dava sürecinin takibine kadar zorlu ve uzun bir hukuk mücadelesi veriyor.

2016 yılında pompalı bir tüfekle boynundan vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün ve 2018 yılında intihar süsü verilerek bir plazanın 20. Katından aşağı atılan Şule Çet'in yakınları bu mücadeleyi veren ailelerden yalnızca ikisi.

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri nasıl araştırılıyor? Aileler bu süreçte neler yaşıyor?

Haber & Video: Neyran Elden

Kamera: Neyran Elden, Ege Tatlıcı

Grafikler: Selim Büyükgüner