Kadın cinayetine son kurban: Ünzile Çalışkan

T24 - Kadınların 'cinayetlere son' pankartlarıyla yürüdükleri saatlerde Çorlu'dan bir cinayet haberi geldi: 42 yaşındaki Ünzile Çalışkan öldürüldü.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle eylem yapan kadınların ‘Kadın cinayetine son’ sloganları attığı saatlerde yeni bir cinayet haberi geldi. Çorlu’da geçen yıl ayrıldığı eşinin evine nafaka sorununu görüşmek için giden Ünzile Çalışkan eski eşi Cüneyt Buyurukçu tarafından öldürüldü. 42 yaşındaki Çalışkan, dokuz ay önce eşi Cüneyt Buyurukçu’dan boşandı. Çalışkan, dün gece nafaka ödemesi konusundaki sorunları görüşmek için eski eşinin evine gitti.

Annesinin gece eve gelmediğini fark eden çiftin 20 yaşındaki kızı N.B. dün sabah babasının evine gitti. Eve girdiğinde annesini kapının dibinde kanlar içinde buldu. Babasının elinde silah olduğunu gören N.B dışarıya çıkarak polise haber verdi. Polis apartmana girdiği sırada ikinci silah sesi duyuldu. Polis içeriye girdiğinde Çalışkan ve Buyurukçu’yu kanlar içinde buldu. Çalışkan kurtarılamazken, tabancayla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Buyurukçu, tedavi altına alındı.



Çaresizce şikâyetini geri aldı

Iğdır’da altı yıllık evli, 27 yaşındaki Emine M.’nin eşi, Süleyman M.’den yediği dayak sonucu üç buçuk aylık bebeğini düşürdü. Önce şikâyetçi oldu sonra “Kocamdır, döver” diyerek, şikâyetini geri aldı. İddiaya göre Emine M., 25 Şubat’ta hastaneden döndükten sonra eşi Süleyman M. tarafından sık sık doktora gidiyor diye dövüldü. Bundan bir süre sonra da üç buçuk aylık bebeğini düşürdü. Önce jandarmaya giderek eşinden şikâyetçi olan Emine M. daha sonra “Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Kocamdır birkaç tokat atar. Çocuklarımın başında durmak istiyorum” diyerek şikâyetini geri aldı.



Şiddet gösteren tutuklansın

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün çeşitli illerle eylem yapıldı. İzmit’te toplanan Mazlum -Der üyeleri tecavüz edilerek öldürülen İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın fotoğrafını pankartlarda kullanarak şiddet ve cinayeti protesto etti. Açıklamada “Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılansın” denildi. Beyoğlu’nda ise Cumartesi Anneleri’nin eyleminde Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) her yıl hazırladığı Dünya Emekçi Kadınlar Günü bildirisi okundu. Kadıköy’de kadınlar eylem yaparak, şiddetin ve ayrımcılığın son bulmasını istedi.



Sema Karakoca cinayetinde 100 kişi sorgulandı

Bursa’da parçalanarak öldürülen 19 yaşındaki Sema Karakoca cinayetiyle ilgili polis, 100 kişinin ifadesini aldı. Geçen salı günü Badırga Deresi kenarında bulunan parçalanmış cesedin 16 Şubat’tan beri haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Sema Karakoca’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Karakoca cinayetini aydınlatmak için polisin kurduğu 50 kişilik ekipten sonra jandarma da 50 kişilik özel bir ekip kurdu. Bu ekibin yarısı Sema’nın kullandığı telefon ve internet adreslerini incelerken diğerleri ise görüştüğü arkadaşlarını araştırıyor. Ekipler, bu zamana kadar 100 kişinin ifadesini aldı. Önceki akşam beş işyeri, beş otomobil ve bir evde de arama yapıldı. Buralarda alınan kıyafet ve meteryallerin kriminal incelemeye tabi tutulacağı öğrenildi.



Kadınlar bugün ses veriyor

“Ayrıldığım eşim şu an kapıya dayandı”, “Kapıyı kırmaya çalıştı, şimdi gitti, yine gelebilir”, “Kocamdan kaçtım, arkadaşımdayım, her an gelebilir”, “Kocam eli silahlı evin etrafında dolanıyor”, “Arkadaşım bana sığındı, babası silahla apartmanda onu arıyor.”

“Çabuk, çabuk...” Bu imdat cümleleri Hürriyet gazetesinin 2007’de başlattığı ‘Aile İçi Şiddete Son’ kampanyasıyla birlikte açılan Türkiye’nin ilk ve tek ‘acil yardım hattı’nı arayan binlerce kadına ait... Korkuyla yardım istediler. Hat sayesinde de binlerce kadına yardım eli uzatıldı. Ama bu çığlığı hiç duyuramayanlar vardı. Onların sesi ancak öldürüldüklerinde duyulabildi. Ve artık çok geçti.

Radikal konuya dikkat çekmek için 20 Şubat’ta ‘Kadının adı mezar taşında’ başlığıyla çıktı. Haberde Adalet Bakanlığı’nın 2002 - 2009 yılları arasındaki ‘kadın cinayeti’ sayılarına dair verileri kullanıldı. Bu haberin yayımlanmasının üzerinden 14 gün geçti. Ve bu iki hafta boyunca yine kadınlar öldürüldü, yaralandı. Farklı olan sadece isimlerdi: Özlem, Saime, Şehri, Hatice...



Sekiz şehirde eylem

Salı günü ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü.’ Dün İstanbul’da ve bazı kentlerde kadın eylemleri düzenlendi. Asıl eylemlerse bugün yapılacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Bursa, İzmit, Samsun ve Artvin’de kadınlar eylem yapacak. Eylemler 8 Mart Salı günü de devam edecek. Kadınlar sokaklarda, şiddete, ayrımcılığa, kadın cinayetlerine karşı seslerini yükseltecek.



Şiddet hiç durmuyor

22 Şubat: 44 yaşındaki Özlem Yılmaz, üç yıllık eşi tarafından boğazından bıçaklandı, ağır yaralandı.

23 Şubat: Mersin’de Saime B.’yi dini nikâhlı olarak yaşadığı Mustafa Ç. öldürdü.

23 Şubat: İstanbul’da da Arzu Odabaşı ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla vuruldu.

24 Şubat: Adana’da Semiha K., boşanma davası açtığı kocası tarafından öldürüldü.

25 Şubat: Maltepe’de iki çocuk annesi Şehri Filiz, sevgilisi Tarık E. tarafından öldürüldü.

28 Şubat: Antalya’da Tuğba Dilek ayrılmak istediği kocasınca öldürüldü.

1 Mart: Mersin’de 19 yaşındaki Hatice Fırat, ağabeyi tarafından öldürüldü. Karar ‘aile meclisince’ alınmıştı.

2 Mart: Bartın’da Nilgün Usta, sevgilisi olduğu söylenen Ahmet Unuturca öldürüldü.



Şiddete uğrayanların yol haritası

En yakın polis merkezi ya da jandarma karakoluna giderek şikâyette bulunun. Ayrıca yine bulunduğunuz yerdeki adliyeye gidip savcılığa suç duyurusunda bulunun.



Karakolda ya da adliyede şikâyetinizin tutanağa geçmesini isteyin. Tutanağı okuduktan sonra imzalayıp bir örneğini alın. En azından tutanağın tarih ve numarasını alın.

Karakol sizi hekime gönderecektir ya da götürecektir. Oradan şiddeti belgeleyen rapor alın. Başvurudan önce de sağlık merkezlerine gidip rapor alabilirsiniz.



Neden 8 Mart? 1857’deki işçi grevinde de çok sayıda kadın öldürüldü.



Şiddete uğrayanların yol haritası

155 ‘Polis İmdat’ ya da ‘156 Jandarma’ hattını arayın. 7 gün 24 saat hizmet veren 0212 656 96 96/ 0549 656 96 96 numaralı, Hürriyet gazetesinin Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı arayın.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattını arayın. Baroların ‘şiddete uğrayan kadınlarla ilgili’ birimleri var. Bulunduğunuz ilin barosundan bu numaraları alabilirsiniz. Belediyelerin de kadın danışma merkezleri bulunuyor. Bu merkezlerden ücretsiz psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek alabilirsiniz.

Aile içi şiddet sadece bir ‘aile meselesi’ değil, bir suç. Aile içinde şiddete uğrayan bir tanıdığınıza, şiddet uygulanıyorsa, şiddete şahit olursanız ya da çığlıkları işitiyorsanız;

Polis 155 ya da 156 jandarmayı arayabilirsiniz. En yakın savcılık veya aile mahkemesine olayı ihbar ederek tedbir alınmasını isteyebilirsiniz.