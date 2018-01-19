Kadın cinayetinde savcı indirimsiz ömür boyu hapis istedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Nuran Soydinç\'i (45) vücudunun 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Hidayet Özdemir (46) hakkında ömür boyu hapis isteyen savcı, cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Manavgat\'ta geçen yıl nisan ayında, iki çocuk annesi Nuran Soydinç\'i vücudunun 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hidayet Özdemir\'in yargılandığı davaya, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hidayet Özdemir, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katılırken, Nuran Soydinç\'in çocukları, sanık avukatı ve Soydinç\'in yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faize Yavuz, Nuran Soydinç\'le 1 yıl aynı otelde çalıştıklarını ve yaklaşık 4 yıldır arkadaş olduklarını anlattı. Yavuz, daha önceden eşine boşanma davası açan Soydinç\'in öldürüldüğü gün, kendisine, eşinden ayrı kalamadığını, boşanma dilekçesini geri çekeceğini söylediğini anlattı. Faize Yavuz, Nuran Soydinç\'in sanıktan çekindiğini, tedirgin olduğunu da söyledi.

\'ESKİ KOCASINA DÖNMESİ ZORUMA GİTTİ ÖLDÜRDÜM\'

Cinayetin ardından kendisini yaralayan Hidayet Özdemir\'e Manavgat Devlet Hastanesi\'nde refakat eden polis memurları da tanık olarak dinlendi. Polis memurları, sanığın kendilerine anlattıklarını ön görüşme tutanağı olarak kayıt altına aldıklarını belirtti. Polisler, Özdemir\'in kendilerine, \'Daha önce ben Nuran Soydinç\'in ihtiyaçlarını karşıladım. Mali yardımda bulundum. Param bitince de eski kocasına geri döndü. Bu durum zoruma gitti, öldürdüm\' dediğini aktardı.

\'POLİSLERLE SADECE 3 CÜMLE KONUŞTUM\'

SEGBİS\'le duruşmaya katılan sanık Hidayet Özdemir ise polisle hastanede yaptıkları görüşmeyi doğrulayarak, görüşmeye avukatının da katıldığını belirtti. Özdemir, “Ben orada polislerle 3 cümle konuştum. Onlar benim ağzımdan çıkmayan şeyleri de yazmışlar. Ben kendimde değildim, o tutanakları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

SAVCI, ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Hidayet Özdemir\'in polis merkezi ve savcılık sorgusundaki beyanlarının doğru kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Kendisini yaralayan sanığın suçtan kurtulmak amacını güttüğünü iddia eden savcı, Özdemir\'in polisteki ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattığını belirtti. Sanığın \'O benim hayatımı bitirdi, ben de onun hayatını bitirdim\' ifadesiyle cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlediğini ortaya koyduğunu anlatan savcı, mütalaasında, Hidayet Özdemir\'in Türk Ceza Kanunu\'nun 81\'inci maddesindeki \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca meşru müdafaa ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının savunması için ertelendi.



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