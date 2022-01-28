Kadın cinayeti sanığı Rıfat Arda Canik'e ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Rıfat Arda Canik, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Rıfat Arda Canik, Mamak ilçesindeki evlerinde 3 Ağustos 2019'da ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını söyledi. Tutuklanan Canik hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.



Akli dengesi yerinde çıktı



Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sazlı, önceki celse yaptığı savunmasında, "Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.



Mahkeme, ablasını 15 yerinden bıçaklayan sanık Rıfat Arda Canik ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dosyaya girdiğini belirtti. Rapora göre, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen sanık Canik, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)