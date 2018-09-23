Kadın cinayeti; kendisini reddeden kadını yaralayıp, intihar etti

Adapazarı’nda bir iş merkezinde gece bekçiliği yapan Hilmi Özbucak (71), aşık olduğunu iddia ettiği Fatma Gürdal’a (31) ateş açtı. Ardından intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Gürdal tedavi altına alındı.

Olay Adapazarı Karaman Mahallesi’nde bir iş merkezinde meydana geldi.



İş merkezinde gece bekçisi olarak görev yapan Hilmi Özbucak, iddiaya göre aynı iş merkezinde bir dükkanda çalışan Fatma Gürdal’ı aşık olduğunu iddia ederek rahatsız etmeye başladı. Tanıkların anlatımına göre Hilmi Özbucak, bugün konuşma bahanesiyle kadının yanına gitti ve kısa süre sonra ikili arasında tartışma başladı.



Hilmi Özbucak, tartışmanın ardından koşarak kaçmak isteyen Fatma Gürdal’a tabancası ile ateş açtı. Hilmi Özbucak daha sonra tabancayı kendisine çevirip ateşleyerek intihar etti. Hilmi Özbucak yaşamını yitirirken, kurşunların isabet ettiği Fatma Gürdal yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatma Gürdal’ı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gürdal’ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Hilmi Özbucak’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının meydana geldiği iş merkezinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.