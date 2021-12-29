Kadın cinayeti: Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Turgay Çetin, eşyalarını almak için eve gelen eşi Güzin Çetin'i öldürdükten sonra intihar etti.



Olay, öğle saatlerinde, Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, eşyalarını almak için geldiği evde Turgay Çetin ile karşılaştı. Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı. Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.