Kadın cinayeti davasında sanığın 'kabahat' özrüne mahkeme başkanından tepki: Birini öldürmek kabahat değil suçtur 

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) bıçaklayarak öldüren Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasına, "Böyle bir kabahatle karşınızda olduğum için özür dilerim" diye başlayınca mahkeme başkanı, "Birini öldürmek kabahat değil suçtur" diye tepki gösterdi.



Olay, geçen yıl haziran ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdü. Otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, yakalanarak tutuklandı.

Akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

'Eşe karşı canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Osman Cenk Karataş hakkındaki davanın üçüncü duruşması, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Osman Cenk Karataş, Serpil Karataş'ın babası Hulki Şentürk ve annesi Nesibe Şentürk, kardeşi Erdal Şentürk ile taraf avukatları ile kadın derneklerinin temsilcileri katıldı.

Bir önceki celse akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek rapor isteyen sanık Osman Cenk Karataş ile ilgili beklenen rapor dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

"Birini öldürmek kabahat değil suçtur"

Raporun ardından ilk kez savunma yapan sanık Karataş, ifadesine "Böyle bir kabahatle karşınızda olduğum için özür dilerim" diyerek başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı araya girerek insan öldürmenin kabahat değil suç olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının tepkisi üzerine yeniden özür dileyerek savunmasına devam eden Karataş, psikolojik sorunları olduğunu, çevresinde yaşadığı şeylerin sürekli kendini tekrar ettiğini bu durumdan psikolojisinin çok etkilendiğini ileri sürdü. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"Tek istediğimiz adaletin yerini bulması"

Duruşmanın ardından Serpil Karataş’ın kardeşi Erdal Şentürk, olayla ilgili açıklama yaptı. Şentürk, "Sanık akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek ilk duruşmaya katılmamıştı. Daha sonra ihtisas dairesine gönderildi ve buradan cezai ehliyeti tamdır raporu çıktı. Bugün savunma yaptı ve olmayan iddialar yönlendirdi. Aldatıldığını iddia etti. Biz bu davanın sonuna kadar peşindeyiz. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bizim tek isteğimiz adaletin yerini bulması. Yalan söylüyor, akli dengesinin yerinde olmadığının arkasına sığınıyor" dedi. (DHA)