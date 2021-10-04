Tekirdağ'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürdü, davada şahitlik eden komşusunu yaraladı

Tekirdağ Çerkezköy'de Remzi A. (44), boşandığı 3 çocuğunun annesi Ayşe A.'yı (43) kızını okula götürdüğü sırada sokakta tabancayla vurdu. Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan zanlı Remzi A., boşanmaları sırasında şahitlik yaptığı iddia edilen eski apartmandaki komşusu Volkan A.’yı da camı kırıp girdiği evinde vurarak yaraladı.

Olay, Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boyacılıkla uğraşan ve bir otelde konakladığı öğrenilen Remzi A., geçtiğimiz ağustos ayında boşandığı eşi Ayşe A.’yı, kızını okula götürmek için apartmandan çıktığı sırada iki el ateş ederek vurdu. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cinayetin faili Remzi A. olay yerinden geldiği motosikletle kaçtı.

Komşusunun evine çekiçle kırdığı camdan girdi

Çerkezköy Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, Remzi A. boşanmadan önce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki apartmanın önüne geldi. İddiaya göre Remzi A. boşanma sürecinde şahitlik yapan komşusu Volkan A.’nın eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı zemin kattaki daireye camı çekiçle kırarak girdi. Remzi A., yatak odasına giderek o sırada uykuda olan Volkan A.’yı sırtından vurdu. Remzi A., Volkan A'nın eşi Fatma A.'yı duruma müdahale ettiği sırada çekiçle vurarak kolundan yaraladı.

Remzi A. kapıdan çıkıp, motosikletine binerek uzaklaştı. Fatma A. ise hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen ekipler tarafından Volkan A., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerinde ise sağlık ekipleri Ayşe A.'yı tekrar hayata döndürmek için müdahale etti. Ancak ekiplerin tüm çabasına rağmen 3 çocuk annesi Ayşe A., hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayşe A.'nın cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Remzi A.’nın yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. Ayşe A.’nın boşandıktan sonra 3 çocuğu ile birlikte burada kiraladıkları evde yaşadığı öğrenildi.