Kadın cinayeti; 19 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü!

Elazığ'da, 19 yaşındaki Bahar B., sevgilisi Salih Yılmaz Coşkun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşlarını arayıp, sevgilisini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz Coşkun'un yakalanması için polis çalışma başlattı.

Aksaray Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Salih Yılmaz Coşkun, üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Bahar'a saldırdı. Bahar B., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih Yılmaz Coşkun ise arkadaşlarını telefonma arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

Salih Yılmaz Coşkun'un arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde hareketsiz yatan Bahar B.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vucudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Salih Yılmaz Coşkun'un yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)