T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın çiftçinin, kuşburnu üretim projesine bakanlık hibesi

Abdullah KÖSE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde Güldane Yılmaz, kuşburnu üretimi yapmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, ‘Genç Çiftçi’ destekleme projesine başvurdu

21 Kasım 2017 12:48

Abdullah KÖSE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde Güldane Yılmaz, kuşburnu üretimi yapmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, ‘Genç Çiftçi’ destekleme projesine başvurdu. Yılmaz’ın kabul edilen projesine 30 bin lira hibe destek sağlandı.
İlçenin Çavdar mahallesindeki arazilerini değerlendirmek isteyen Güldane Yılmaz ile eşi Ahmet Yılmaz, kuşburnu üretimi yapmaya karar verdi. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvuran Güldane Yılmaz, bakanlığın Kırsal Kalkınmayı Desteleme programındaki  ‘Genç  Çiftçi’ projesi kapsamında 30 bin lira hibe aldı. Güldane Yılmaz ve eşi, kuşburnu üretimi yapacakları 15 dönümlük  bahçelerinde sondaj çalışması yaparak, 40 metre derinlikten su çıkardı, döşedikleri borularla arazinin sulama yapılacak duruma gelmesini sağladılar. Kasım ayında dikimi yapılması gereken kuşburnu fidanları ise ilçe protokolünün de katıldığı törenle toprakla buluştu.
Tıbbi aromatik bitkiler sınıfındaki kuşburnunun sağlık ve gıda alanında hem yaş hem de kuru olarak değerlendirildiğini belirten 3 kız çocuğu annesi Güldane Yılmaz, \"Bölgemizde üretimi yapılan bir ürün değil. Doğada kendiliğinden yetişiyordu. Ancak sağlık, gıda gibi her alanda kullanılan bir bitki. Bu yüzden üretimin yapmaya karar verdik. Bakanlığın desteği ile projemizi hayata geçirdik. 1600 fidanı bahçemize diktik. Kuşburnunu yaş olarak fabrikalar kilosu 4-5 liradan alırken, pazarda 7-8 liraya alıcı buluyor. Ayrıca çekirdeği de kozmetik alanında kullanılıyor\" dedi. 
Kuşburnu fidanı dikim törenine katılanlara, çiftin yaptığı kuşburnu marmelatı ve kuşburnu suyu ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Abdullah KÖSEAKKUŞ Ordu DHA ORDUnun AkkuşGüldane YılmazGıda TarımHayvancılık BakanlığınınYılmazHayvancılık BakanlığınaKırsal Kalkınmayı DestelemeKasımTıbbiAncakBuKuşburnunuAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24