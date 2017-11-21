Kadın çiftçinin, kuşburnu üretim projesine bakanlık hibesi

Abdullah KÖSE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde Güldane Yılmaz, kuşburnu üretimi yapmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, ‘Genç Çiftçi’ destekleme projesine başvurdu. Yılmaz’ın kabul edilen projesine 30 bin lira hibe destek sağlandı.

İlçenin Çavdar mahallesindeki arazilerini değerlendirmek isteyen Güldane Yılmaz ile eşi Ahmet Yılmaz, kuşburnu üretimi yapmaya karar verdi. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvuran Güldane Yılmaz, bakanlığın Kırsal Kalkınmayı Desteleme programındaki ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında 30 bin lira hibe aldı. Güldane Yılmaz ve eşi, kuşburnu üretimi yapacakları 15 dönümlük bahçelerinde sondaj çalışması yaparak, 40 metre derinlikten su çıkardı, döşedikleri borularla arazinin sulama yapılacak duruma gelmesini sağladılar. Kasım ayında dikimi yapılması gereken kuşburnu fidanları ise ilçe protokolünün de katıldığı törenle toprakla buluştu.

Tıbbi aromatik bitkiler sınıfındaki kuşburnunun sağlık ve gıda alanında hem yaş hem de kuru olarak değerlendirildiğini belirten 3 kız çocuğu annesi Güldane Yılmaz, \"Bölgemizde üretimi yapılan bir ürün değil. Doğada kendiliğinden yetişiyordu. Ancak sağlık, gıda gibi her alanda kullanılan bir bitki. Bu yüzden üretimin yapmaya karar verdik. Bakanlığın desteği ile projemizi hayata geçirdik. 1600 fidanı bahçemize diktik. Kuşburnunu yaş olarak fabrikalar kilosu 4-5 liradan alırken, pazarda 7-8 liraya alıcı buluyor. Ayrıca çekirdeği de kozmetik alanında kullanılıyor\" dedi.

Kuşburnu fidanı dikim törenine katılanlara, çiftin yaptığı kuşburnu marmelatı ve kuşburnu suyu ikram edildi.



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