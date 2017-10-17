Kadın çiftçilerin patatesleri hasat edildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nce hazırlanan \'Kadın Elinden Patates Projesi\' kapsamında, 40 kadın çiftçinin 6 yerli tohumdan ürettiği patatesler, törenle hasat edildi. Enstitüye ait sera ve tarlalarda ekimi yapılan patatesleri törenle hasat eden kadın çiftçilerin mutluluğu, gözlerine yansıdı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen \'Kadın Elinde Yerli Patates Projesi\' kapsamında kadınlar tarafından ekilen yerli patateslerin hasadı yapıldı. Geçtiğimiz yıl proje çerçevesinde, patates tohumu üretim laboratuvarı ve seralarında lider 40 kadın çiftçi, uzmanların verdiği teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yerli 6 patates çeşidi yetiştirdi. Niğde merkeze bağlı Alay Kasabası\'nda lider kadın çiftçi Naciye Erol tarafından ekilen yerli patates için hasat töreni düzenlendi. Etkinlikteki konuşmasında Erol, projeye bahar aylarında başladıklarını hatırlattı. Erol, şunları söyledi:

\"Farklı illere giderek depolama yöntemlerini gördük. Daha sonra Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında yerli patates tohumlarının nasıl elde ediliyor onu gördük. Bize denemelik tohum verildi. Ben de tarlama ekim yaptım. İthal tohumlardan hiçbir farkı yok yerli tohum daha da kaliteli. Yerli tohumların sonucunu bugün gördük ve çok kaliteli bir patates elde ettik. İthal patates tohumlarında sadece kızartmalık patates oluyordu ama bu yerli tohumdan hem kızartmalık hem de yemeklik kalitede patates elde ettik. İthal tohum almayacağız, kendi tohumumuzu üreteceğiz ayrıca yaşlanmayan bir tohum olduğu için yeni tohum almamızı gerek kalmayacak.\"

\'YERLİ 8 PATATES ÇEŞİDİNİ, TÜRK TARIMINA KAZANDIRDIK\'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, patates tohumluğunda dışa bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye\'nin patates tohumluğunda bir üs haline gelmesi için yerli 8 patates tohumunun tescillendiğini söyledi. Pırlak, \"2015\'den beri 8 adet yerli patates çeşidini 2017 yılı itibariyle Türk tarımına kazandırdık. Yapılan ıslah çalışmaları yanında eğitim çalışmaları da yapılıyor. \'Kadın elinde yerli Patates\' projesi hazırladık. Bu proje kapsamında patates üretimi yapılan köy ve kasabalarımızda lider kadın çitçilere enstitümüzde 2 hafta süreyle patates yetiştiriciliği, hastalık ve zararları, hasat ve depolama konusunda eğitimler verdik ve kadınlara da sertifika verdik. Buradaki en büyük amacımız kadın çiftçiler vasıtasıyla hem yerli çeşitlerin kalite ve performansını görmek hem de tanıtımını yapmaktı. Özellikle kadın çiftçilerimiz bu şekilde yerli çeşitlerimizi yetiştirmeleri önemli katkı sağladı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü nedeniyle kadınlarımızın yetiştirdiği patateslerin hasadını yaptık\" diye konuştu.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem ve çiftçilerin de katıldığı hasat etkinliğinde kadın çiftçiler Naciye Erol ve Sevda Erol\'a plaket verildi.



FOTOĞRAFLI