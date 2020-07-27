Kadın çiftçi bölgenin en büyük Japon erik bahçesini kurdu

Adıyaman'da 25 yaşındaki ziraat mühendisi Handan Yıldırım, 100 dönümlük arazi üzerine 15 bin kök erik ağacı dikerek bölgenin en büyük Japon erik bahçesini kurdu. 5 farklı çeşitten oluşan Japon erik ağaçlarından diken Yıldırım, 3 yıllık bir bakım sonrasında bahçesinin ilk meyvelerini almaya başladı. Handan Yıldırım, kurmuş olduğu erik bahçesinden ilk meyve yılında 15 ton, önümüzdeki yıl ise 300 ton erik almayı hedefliyor.

Genç yaşta bölgenin en büyük Japon eriği bahçesine sahip olan Handan Yıldırım, "Çok zorluklar yaşadık, gerek maddi gerek manevi. Bölgede kadın mühendis olmak gerçekten kolay değil. Bu zorlukları ailemin desteğiyle aştım ve burayı açtım. Bu bahçemin teknik desteğini de sağlamaktayım" şeklinde konuştu.

''Kadın olmam traktör kullanmama, işçi yönetmeme engel değil''

Handan Yıldırım, kadınlara önerilerde bulunarak, "Her şeyden önce sevdiğiniz şeyin arkasından gidin. Hiçbir şey sevdiğiniz şeylerin önüne geçmesin. Buna kesinlikle izin vermeyin. Yapamazsın, edemezsin, kadınsın, gidemezsin tarlada tek başına ne işin var, hayır ben mühendisim. Tarlada tek başıma da olurum, traktör de kullanabilirim, araba da sürebilirim, işçi de yönetebilirim. Kadın olmam bunları yapmama engel değil. Kesinlikle hiçbir yoruma, söze aldırmadan istedikleri, sevdikleri şeylerin arkasından gitsinler" dedi.