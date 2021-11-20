Kadın Çalıştayı'nda "İstanbul Sözleşmesi" krizi; Nazlıaka, "Kararı alkışlayan kadınları anlayamam" dedi, AKP'li vekiller toplantıyı terk etti

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA.DER) düzenlediği çevrimiçi çalıştayda "İstanbul Sözleşmesi" krizi yaşandı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, konuşması sırasında İstanbul Sözleşmesi'ne değinerek "Fesih kararını alkışlayan kadınları anlayamam" ifadesini kullanınca AKP milletvekilleri Fatma Aksal ile Sare Aydın, toplantıyı terk etti.

KA.DER'in organize ettiği "Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başlığında, Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsilinin Arttırılması Çalıştayı"nda "Parite ve fermuar sistemi çerçevesinde cinsiyet eşitliği ve kadınların siyasi temsil" ve "Kadınların siyasi temsiline ilişkin sorunlar ve çözümler" başlığı altında iki konu tartışıldı. Çevrim içi düzenlenen çalıştaya; Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı adına Kuzey Makedonya'dan Afërdita Haxhijaha Imeri, Demokratik Parti adına Arnavutluk'tan Albana Vokshi, AKP Milletvekilleri Fatma Aksal, Sare Aydın, CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Parti Kurucusu Kadriye Ünler, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Ayşe Acar Başaran'ın yanı sıra çok sayıda kadın katılım sağladı.

AKP'li Aksal: Yumuşak kota uyguluyoruz

Toplantıda konuşan AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuş olmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, "Bu komisyon Meclis çalışmalarına hız kazandırmıştır" dedi. Aksal, şöyle devam etti: "Daha demokratik bir Türkiye istiyorsak kadınların siyasette önünün açılması gerekir. Bu durum geniş bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. AKP kadın siyasetçilere destek vererek yumuşak kota uygulaması yapmaktadır. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, kadınların etkili olmadığı siyaset demokrasinin işleyişi bakımından da sakıncalıdır."

"Siyasetin nesnesi değil öznesi olmalı"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu ve kadınların parlamentoda eşit oranda temsil edilmesi amacıyla hazırladığı Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 8 Mart 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlattı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da kanun teklifine ilişkin detayları aktardıktan sonra şunları söyledi:

"Kadını siyasetin nesnesi değil öznesi kılmak için samimi bir mücadele verilmelidir. Siyaset, "erkek işi" gibi görülüyor. Bu nedenle de çoğu zaman kadın siyasetçilere erkeklerin alanına girmiş muamelesi yapılıyor. Hele bir de kadın makam sahibi olursa, erkeklerin koltuğunu almış gözüyle bakılıyor. Oysaki o koltuklar, hak edenindir. Bir erkek siyasete girmek istediğinde nitelik sorgulanmıyor, ama kadın söz konusu olduğunda özgeçmişi sorgulanıyor ve kendisini kanıtladığı bir başarı hikâyesinin olması bekleniyor."

İstanbul Sözleşmesi'ne değinince toplantıyı terk ettiler

"Bu olumsuzlukları gidermek için önyargıları yıkmak ve rol modelleri ön plana çıkarmak gerekiyor. Nitelik kadar nicelik de önemli diye düşünüyorum ama nicelikten kastım kadının hangi üniversiteden mezun olduğu, kaç dil bildiği gibi kriterler değil. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler olması. Bu bakış açısıyla şunu söylemek zorundayım ki: kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını alkışlayan kadın siyasetçileri anlayamam. Ülkemizde günde iki-üç kadının katledildiği bir dönemde, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın siyasetçiler tarafından onaylanması akıl alır gibi değil."

Edinilen bilgiye göre Nazlıaka'nın İstanbul Sözleşmesi'ne değinmesi ve sözleşmeden çıkma kararını onaylayan kadın siyasetçileri eleştirmesi üzerine AKP milletvekilleri Fatma Aksal ve Sare Aydın, çevrim içi toplantıdan ayrıldı. Her iki milletvekili de toplantının devam eden diğer konuşmaları sırasında toplantıya bağlanmazken, soru-cevap kısmına da katılmadı.