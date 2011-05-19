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Yaşam

Kadın boşanmak istedi, koca öldürdü!

İstanbul Kumburgaz'da bir kişi, boşanma davası açan karısını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Katil koca, aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yara

19 Mayıs 2011 03:00

T24 - İstanbul Kumburgaz'da bir kişi, boşanma davası açan karısını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Katil koca, aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Bir süredir kendisinden ayrı yaşayan ve boşanma davası açan eşi Hülya Tazegül'ü (42) Kumburgaz'da çalıştığı fabrikanın önünde bekleyen Turgay Tazegül (46), bir arkadaşıyla birlikte işten çıkan eşini konuşmaya çağırdı. Kumburgaz Köprüsü'nün altında tartışmaya başladığı eşini tabancayla başından vuran Turgay Tazegül, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Hülya Tazegül'ün iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak ambulansla önce Silivri Devlet Hastanesine, ardından da Özel Anadolu Hastanesine kaldırılan Turgay Tazegül'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hülya Tazegül'ün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hülya Tazegül'ün iş arkadaşının ifadesine başvuruldu.

Tazegül çiftinin yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadıkları ve 16 yaşındaki oğullarının annesiyle birlikte kaldığı kaydedildi.

Turgay Tazegül'ün, eşini boşanma kararından vazgeçirmek için sık sık rahatsız ettiği ve karısının durumu savcılığa bildirdiği öne sürüldü.


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