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Spor

Milli bilardocular, Avrupa'dan 2 madalya ile döndü

Güzin Müjde Karakaşlı 3. olurken, Türkiye şampiyonu Gülşen Degener ise Avrupa ikinciliğini elde etti

20 Haziran 2016 00:10

17-19 Haziran tarihlerinde Hollanda'da düzenlenen Avrupa Bayanlar 3 Bant Bilardo Kupası mücadelesine 3 sporcuyla katılan Türkiye 2 madalya ile yurda döndü.

amkspor.sozcu.com.tr'nin haberine göre; Ayşegül Fendi’nin 5. olarak tamamladığı şampiyonada Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı 3. olurken, Türkiye şampiyonu sporcu Gülşen Degener ise finalde ev sahibi Hollandalı Dünya Şampiyonu Therese Klompenhouwer’a mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti. Degener mücadeleyi 30-16 kaybetti.

 

Degener ve Karakaşlı yarı finalde karşılaştı

 

Şampiyonada Türkiye'nin yarı finalde 2 sporcusu olmasına karşın statü gereği sporcuların birbiri ile eşleşmek zorunda kalması nedeniyle olası bir Türk finali ve şampiyonluk madalyası engellemiş oldu.

 

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kadın bilardocularGüzin MüjdeGülşen DegenerAyşegül FendiAvrupa Bayanlar 3 Bant Bilardo Kupası mücadelesi

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