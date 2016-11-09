Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı Bosna Hersek ve Romanya karşılaşmalarının 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım 2016 Cumartesi Bosna Hersek, 23 Kasım 2016 Çarşamba ise Romanya ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde millilerin 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Aday kadro



Lara Sanders (Bellona AGÜ)

Ayşegül Günay (Bellona AGÜ)

Tilbe Şenyürek (Botaş)

Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe)

Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)

Esra Ural (Fenerbahçe)

Ayşe Cora (Fenerbahçe)

Pelin Derya Bilgiç (Fenerbahçe)

Cansu Köksal (Galatasaray)

Işıl Alben (Galatasaray)

Pınar Demirok (Galatasaray)

Şaziye İvegin Üner (İstanbul Üniversitesi)

İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi)

Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)

Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi)

Kuanitra Hollingsworth (Yakın Doğu Üniversitesi)