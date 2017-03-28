Kadın başbakanlarla ilgili 'bacak' manşetine öfke

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin Başbakan Theresa May ile İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'ın görüşmesiyle ilgili haberinde "Brexit'i bırak, bacak yarışını kimin kazandığına bak" manşeti atması tepkilere neden oldu.

Gazete, İngilizce "legs" (bacaklar) ve Britanya'nın AB'den ayrılma süreci için kullanılan Brexit sözcükleriyle kelime oyunu yaptı.

Daily Mail'in kadın yazarlarından Sarah Vine yazısında "bacak savaşlarını" İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebi konusunda May'i ikna etmeye çalışan Sturgeon'ın galip çıktığını yazdı.

Yazar, "En iyi silahlarını devreye soktular: Bacaklar. Sturgeon'ın bacak bacak üstüne atması daha flörtöz, daha kışkırtıcı ve doğrudan ayartmaya odaklıydi" dedi.

Gazetenin Pazartesi gecesi Twitter'a konan baş sayfası hem siyasetçilerden hem de kamuoyundan büyük tepki gördü.

Daily Mail'i ilk eleştirenler İşçi Partisi'nin kadın milletvekilleri Harriet Harman ve Yvette Cooper oldu. Cooper, Tweitter mesajında "Yıl 2017. İki kadının kararları, Birleşik Krallık'ın var olmaya devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Ve gazetenin manşeti bacaklar" dedi. Harman ise manşeti "Moronca" olarak niteledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Yıl 2017. Cinsiyetçilik, tarihe havale edilmeli. Yazıklar olsun Daily Mail" diye yazarken, eski Başbakan Tony Blair'in basın danışmanı Alastair Campbell manşet için "Tek kelimeyle iğrenç" ifadesini kullandı.

Emma Barnett adıyla yazan bir Twitter kullanıcısı da "Son dakika: İki kadının dört bacağı var. Beyinlerini boşverin. Tamamen konu dışı" dedi.

Daily Mail, May ile Sturgeon arasındaki zorlu görüşmelerle ilgili haberini, İskoçya baskısında aynı fotoğrafı kullanmasına rağmen manşetinde "bacak" göndermesi yapmadı.