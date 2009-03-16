Kadın bankacı 1.5 milyonla kayboldu

Adana’da iflas eden müteahhit eşini kurtarmak için, çalıştığı bankadan 18 müşterinin hesaplarıyla oynayarak zimmetine yaklaşık 1.5 milyon TL geçirip ortadan kaybolan bankacı 36 yaşındaki Özlem Hasçelik ile eşi 41 yaşındaki Levent Hasçelik hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Şekerbank Gazipaşa Şubesi'nin ana kasasında 14 Mayıs 2008'de yapılan sayımda 35 bin TL açık çıkması üzerine banka müfettişleri araştırma yaptı ve ana kasadan sorumlu yönetici yardımcısı Özlem Hasçelik'in, aralarında Özel Adana Hastanesi'nin sahibi işadamı Bülent Özülkü'nün de bulunduğu 18 müşterinin hesaplarıyla oynayarak toplam 1 milyon 356 bin 99 TL ile 34 bin 649 ABD doları zimmetine geçirdiği belirlendi.



Bu paraları müteahhitlik yaparken iflas eden eşi Levent Hasçelik'in hesabına aktardığı ortaya çıkan Hasçelik, bankadaki araştırma sırasında hesaplardaki oynamanın ortaya çıkıp, tutuklanabileceği korkusuyla kayıplara karıştı.



Suç duyurusu üzerine, bankadaki zimmetle ilgili iddiayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, bankacı Özlem Hasçelik ile eşi Levent Hasçelik hakkında ‘Bankacılık Kanunu'na aykırılık’ suçundan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



Yurtdışına kaçtığı sanılan Hasçelik çifti hakkında yakalama emri çıkartıldı. Savcı, hazırladığı iddianamede bankacı Hasçelik hakkında ayrıca 5 bin gün adli para cezası ile bankanın zararını ödemesini de istedi.

