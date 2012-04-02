'Kadın bakımlıysa 12 yaş farkı önemli değil'

Albümünün imza günü için sevenleriyle buluşan Seda Sayan'a göre; kadınlar bakımlıysa erkekle aralarındaki 12 yaş farkı önemli değil

Şarkıcı Seda Sayan, ‘Seda Sayan Ah Aşkım 2012’ albümünün imza günü için hayranlarıyla bir araya geldi. Sayan, “60 kiloyum, boyum 1.69. 60 kilo olduğuma da inanmıyorlar. Bana ‘55-56’sın diyorlar. Sürekli pilates yapıyorum. 40’lı yaşları aşmış bir kadın olarak ‘Formunu koruyor’ demeleri gerekirdi” ifadelerini kullandı. Sayan, “10-12 yaş küçük erkek ya da kadın birbiriyle çıkabilir’ sözleri hatırlatılınca, “Kadınlar bakımlıysa aradaki 10-12 yaş farkı önemli değil. Önemli olan kafa yapısı olarak anlaşabilmek” dedi.