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Dünya

Kadın bakan müfredatı anlattı, sağcı yazar sütyenine ve rujuna odaklandı

Sağcı yazar ve siyasetçi Jean-Paul Brighelli, Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem'i dişiliğini kullanmakla suçladı

11 Kasım 2015 23:08

Fransa'da genç Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, ortaokul müfredatında yapılacak değişikliklere yönelik soruları yanıtladığı Meclis oturumunda giydiği kıyafetten sütyeninin gözükmesi ve sürdüğü ruj, tartışmalara yol açtı. Sağcı yazar ve siyasetçi Jean-Paul Brighelli, Najat Vallaud-Belkacem'ın dış görünümünü "perde" olarak kullandığını iddia ederken, Birghelli'nin cinsiyetçi yorumlarına kabineden ve sosyal medyadan tepki geldi.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; sağcı yazar ve siyasetçi Jean-Paul Brighelli, Fas asıllı 38 yaşındaki Bakan'ın "Millet Meclisi'nde sorulara yanıt vermekten kaçınmak için kıyafetini ve mürdüm eriği renkli rujunu 'perde' olarak kullandığını" öne sürdü. 

Fransız dergisi Le Point'teki makalesinde, "Bu, evren kadar eski bir halkla ilişkiler stratejisi. Ballaud-Belkacem'in, Meclis'te hükümete soru sorulurken, kırmızı ruju ve küpeleriyle 'sis perdesi' yaratılması amaçlanıyordu" yazan Brighelli'ye Kabine'den sert tepki geldi. Kadın halklarından sorumlu Bakan Pascale Boistard, Brighelli'yi tüm kadınları aşağılamak anlamına gelen 'cinsiyetçi saldırılar' yapmakla suçladı. Avrupa Bakanı Harlem Desir de Le Point'e yaptığı açıklamada, Brighelli'nin makalesinin 'değersiz ve vahim' olduğunu söyledi. 

Genç Bakan Balkacem ise Boistard'a Twitter üzerinden teşekkür ederek, "Sizleri bu sapık ruhla daha fazla uğraşmamaya davet ediyorum. Çünkü hiç değmez" yazdı.

 

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Najat Vallaud Belkacemfransasütyen tartışmasıJean Paul Brighelli

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