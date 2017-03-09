Kadın avukatı kürsüden iten Mersin Baro Başkanı: Hak ettiğini düşünüyorum!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kadın avukatı iteklemesiyle gündeme gelen Mersin Baro Başkanı Ali Er, “Arkadaşımızın bazı hareketleriyle hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Er, “çok hassas bir insan” olduğunu iddia ederken yaptığı davranışın “darp” olmadığını söyledi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Er, daha sonra “Hak ettiğini düşünüyorum” demediğini iddia etti.

Er’in çelişkili sözleri şöyle:

Ne olmuştu?

Mersin Barosu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Mersin Barosu Başkanı Ali Er’in, baronun Kadın Hakları Merkezi’nce okunacak 8 Mart bildirisindeki "HAYIR" ifadesi ile bazı ifadeleri kaldırmak istedi. Baro başkanından sonra kürsüye çıkan avukat Şilan Türk, Mersin Barosu’nun, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Bildirisi’ndeki "hayır" ifadesinin bildiriden çıkarılması için kendilerine baskı yaptığını söyleyerek bildiriyi okumak istedi. Türk’ün bildiriyi okumaya başladığı sırada Er kürsüye gelerek avukat Türk’ü itekledi.

“Reflekstir” diye kendini savundu

Kadın avukatı itekleyen Er baroda düzenlediği basın toplantısında “reflekstir” diyerek kendini savundu.

Er, şunları söyledi:

"Olayda, basında yer aldığı gibi kasıtlı bir itme hareketi yoktur. Biz orada bir arkadaşımızı davet ettik. Arkadaşımızı davet ederken, izinsiz olarak kürsüyü işgal eden bir avukat arkadaşımız var. Oradaki mesele gelen arkadaşımıza yol açmak adına yapmış olduğum bir reflekstir. Yani herhangi bir kasıtlı itme veya kalkma yoktur. Basında darp olarak gösterilmesi ise bizi çok üzdü. Basın mensupları olayın öncesini ve sonrasını bilmediği için o kısmını gördüğünüz için böyle bir olay yansıdı. Kadınlara karşı yapılan bu hareketi isteyerek yapmış değilim. Söylediğim gibi bu yaptığım bir reflekstir, üzüntü duyuyoruz. Sadece o arkadaşımızdan değil tüm kadınlardan üzüntü duyduğumu belirtmek isterim."

21 kadın istifa etti

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen Gürler, düzenlendiği basın toplantısında 21 kadın arkadaşı ile birlikte baro komisyonlarından istifa ettiklerini duyurdu.