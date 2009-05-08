Kadın avukata cinsel saldırı davası ertelendi

Antalya'da cip içerisinde Avukat F.Ü.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Hüseyin S.'nin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, Manavgat'ta ifade veren tanıkların ifadelerinin beklenmesine karar verildi.



Geçen Aralık ayında bir icra takibi için Manavgat'a giden avukat F.Ü., 2 yıldır müvekkili olan Hüseyin S. ile akşam yemeği yedi. Gece yarısı Hüseyin S. avukatı F.Ü.'yü cipiyle Antalya'ya bırakmayı teklif etti. Bunun üzerine avukat F.Ü. müvekkilinin cipine binerek yola çıktı.



İddiaya göre, Antalya'ya geldiklerinde aracı yol kenarına park eden Hüseyin S., cipte avukata cinsel saldırıda bulundu. F.Ü.'nün yardımına, yakındaki Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları yetişti.



8 polis memuru kadın avukatı Hüseyin S.'nin elinden kurtarıp saldırganı gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. `Nitelikli cinsel saldırı' ve `hürriyeti tahdit' suçlarından 9 ila 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 43 yaşındaki Hüseyin S., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.



Antalya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Avukat F.Ü. katılmadı.



Mahkeme heyeti, Manavgat İlçesi'nde ifade veren tanıklar Bedri Kantal, Süleyman Kubilay Subaşı, Ferhat Duran, Ali Şakar ve Hasan Dertli'nin ifadelerinin mahkemeye ulaşmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Hüseyin S.'nin avukatı Erkan Yücel Dönmez, 13 Mart'taki ilk duruşmada, müvekkili ile meslektaşı arasında aşk ilişkisi olduğunu ve ismini verdiği 5 kişinin de buna tanık olduğunu söylemişti.