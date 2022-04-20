T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadın atlet Mutua erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

20 Nisan 2022 19:53

Bahreyn adına yarışan Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

Polis, 28 yaşındaki uzun mesafe koşucusu Mutua'nın, kendisi gibi atlet olan Etiyopyalı erkek arkadaşı Koki Fai'nin Kenya'nın Iten kasabasındaki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Mevcut deliller ışığında Mutua'nın hafta sonu öldürüldüğü ve cinayet zanlısı Fai'nin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor.

Mutua, uzun mesafe koşucularının yüksek irtifa antrenmanı yaptığı Iten kasabasında son 6 ayda öldürülen ikinci kadın atlet oldu.

2017 ve 2019'da kadınlar 10 bin metrede dünya 3'üncüsü olan Kenyalı Agnes Tirop da 13 Ekim 2021'de evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Cinayetle suçlanan Tirop'un eşi tutuklanmıştı.

atletkenyaerkekarkadaşının evindeölü bulundudamaris muthee mutua
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24