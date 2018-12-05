Kadın astsubaylar, kadınlara fular hediye etti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli kadın astsubaylar, \'5 Aralık Kadın Hakları Günü\' kapsamında, durdurdukları araçlardaki kadınlara fular hediye etti, bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan kadın astsubaylar, Kadın Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yol kontrolü yapıp, durdurulan araçlarda seyahat eden kadınların gününü kutladı. Astsubaylar, kadınlara bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı, günün anlam ve önemine vurgu yapmak için fular hediye etti.

Astsubaylar, daha sonra Erçek İlk ve Ortaokulu\'na geçerek, burada görev yapan kadın öğretmenleri de ziyaret edip, günlerini kutladı.

Astsubaylar, jandarma olarak vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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