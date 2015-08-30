Kadın astsubaydan şehit annesine: Teyzem, zengin olan asker de olmaz, şehit de olmaz

Dağlıca'da yaralandıktan 14 gün sonra hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mustafa Kemal Özata'nın cenazesinde şehit annesinin, oğlunu zor şartlarda büyüttüğünü anlatması üzerine yanındaki görevli kadın astsubay, "Teyzem bilmem mi? Zengin olan asker olur mu? Olmaz. Zengin olan askerde olmaz, şehitte olmaz" sözleri dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi'nde 14 Ağustos günü arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK 'lılar arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi altındayken dün hayatını kaybeden 23 yaşındaki jandarma uzman onbaşı Mustafa Kemal Özata, memleketi Konya'da 3 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Cennet Özata, oğlunu zor şartlarda büyüttüğünü anlatırken yanındaki görevli kadın astsubay, "Teyzem bilmem mi? Zengin olan asker olur mu? Olmaz. Zengin olan; asker de olmaz, şehit de olmaz. Ne güzel evlatlar yetiştirmişsin" diyerek onu teselli etmeye çalıştı.