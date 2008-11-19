'Kadın astronot için büyük utanç'

Dünya yörüngesinde yapımı süren uzay istasyonundaki çalışmalar sırasında uzay yürüyüşüne çıkan kadın astronot, alet çantasını düşürdü.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) açıklamasında, Endeavour uzay mekiği astronotlarından ikisinin, istasyonun dışına çıkarak güneş paneli mekanizmasını yıkama-yağlama işlemini başlattıkları belirtildi.

Çalışma sırasında kadın astronot Heidemarie Stefanyshyn-Piper'ın çantasının elinden kaydığı ve uzayda kaybolduğu kaydedildi.

Astronotun çantasının ve eldivenlerinin, yağ tabancasından sızan yağ nedeniyle kayganlaştığı ve çantanın bu nedenle elinden kaydığı belirtildi.



NASA'nın görüntülerine göre astronot Heidemarie Stefanyshyn-Piper, çantasının elinden kayıp gitmesinden sonra "oh, süper" dedi.



Uzay yürüyüşüne çıkan diğer astronot Steve Bowen'da da aynı çantadan bulunması sayesinde 2 astronot çalışmalarına devam etti.



ISS ve mekiklerin yakınlarında nesnelerin uzayda kaybolmasının, gelecekte mekiklere çarpma ihtimalleri nedeniyle çok tehlikeli olabileceği, bu nedenle NASA'nın bu nesnelerin yerini tespit etmeye çalıştığı belirtiliyor.



The Times’tan sert yorum



“Bir kadını astronot yapıp uzaya gönderirsen olacağı bu... İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kadın olanHeidemarie Stefanyshyn-Piper, takım çantasını uzay boşluğuna düşürdü.”



Çantasını açan bir kadın, makyaj çantasının açılıp tüm malzemelerin çantanın içine dağıldığını görür. Tam hepsini bir araya toplamaya çalışırken çanta elinden kayar ve düşer. Kaldırıma insanların görmesini pek arzu etmeyeceği bir sürü şey saçılmıştır. En çok sevdiği ruj ise yuvarlana yuvarlana mazgalın arasından kanalizasyona düşer. Bu o kadın için utancın son noktasıdır. Ama ilk uzay yürüyüşünü yapan kadın takım çantasını uzay boşluğuna düşürürse herhalde bundan daha büyük bir utanç olamaz.

