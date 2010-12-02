Kadın astronot Emine Erdoğan'ın sözünü tuttu

T24

Kanadalı Astronot Julie Payette, Kanada Başbakanlığı aracılığı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a bir mektup ile uzaydan çektiği fotoğrafları gönderdi.Fotoğrafta, İstanbul'un, yeryüzünden 320 kilometre yükseklikten çekilen 2 kare fotoğrafının bulunduğu öğrenildi.Juli Payette'nin ayrıca kendisinin uzay mekiği içinde çekilmiş ve üzerinde ''En iyi dileklerimle Emine Erdoğan'a...'' yazılı bir fotoğrafı da Emine Erdoğan'a gönderdiği ifade edildi.Emine Erdoğan'a yazdığı mektupta ise Kanadalı Astronot Payette, şunları kaydetti:''Bayan Erdoğan, sizinle G-20 Zirvesi'nde buluşmak benim için büyük bir zevkti. Size söz verdiğim gibi 2 İstanbul fotoğrafını son uzaya gidişimde çektim. 350 kilometre yükseklikten çok güzel bir şehir olduğu gözüküyor. İyi olmanız dileklerimle...''